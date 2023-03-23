Önce Öcalan’ı selamladı CHP kongresinde Atatürk’ü hedef aldı

Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önce İzmir Gündoğdu Meydanında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a selam göndermesinin ardından CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresinde” Atatürk’ü hedef aldı.

CHP’nin İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin “Sadakate Davet” temalı altıncı gün oturumlarında konuşan Önder, Batı'nın Atatürk'e hesaplarına karışmama karşılığında 100 yıllık avans verdiğini iddia etti:

- Misaki Milli’ye razı olunmuş, bunun karşılığında Atatürk bir barış mesajı vermemiş aslında. Sizin o coğrafyadaki hesapla ilgili değiliz. Biz Osmanlı’dan elimizde kalan bakiyeyle yetineceğiz’ demiş ve 100 yıllık bir avans almıştır. Biz de o lafla ülkeyi buraya getirmişiz. Başlangıçtaki ‘biz’ kavramı giderek ‘tek’e indirgenmiş. Biz dışında kalanların düşmanlaştırılması gerekir.

Türk Milletinin emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini küçümseyen Önder, tarihi filmlerde “Türk Erkeklerinin Tecavüzcü” olduğunu savundu:

- Edebiyat ve sinemada krala, ailesine, atına, itine sadakat çok anlatılır. Ama genellikle işlenen biçimi, aşk ve ilişkiler üzerinedir. Sadece kadına giydirilmeye çalışılan bir deli gömlektir. Erkek sorumlu tutulmaz. Karaoğlan serisi, halen dönmekte olan tarih filmlerine bakın erkek gider Bizans, Rum, bilcümle gayri müslimin kadınlarıyla tecavüze varan her türlü şeyi yapar, bu onun erkekliğinin nişanesine dönüşür. Bir de köy filmleri… Hiç yabana atmayın. Kadın zorba ağanın, kahpe Bizans'ın tecavüzüne uğrar, o şartlarda bile orospu damgası yer ve filmin sonunu göremez. Filmin sonunda onlar yaşamazlar. Öyle olmayan bir film Türkiye’de final yapamaz! Tıpkı gerçek hayattaki kadın cinayetleri gibi.