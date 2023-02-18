Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay: "Zorluklardan devlet öncülüğünde çıkarız"

Depremde yürütülen çalışmaların yanı sıra üniversitelerin uzaktan eğitime geçişini ve depremzedelerin KYK yurtlarında barınma konusuna da değinen Demiralay, Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu süreçten devletin öncülüğünde çıkabileceğini söyledi:

- Bu deprem bize şunu gösterdi. Türkiye'nin önünde büyük zorluklar var ve o sorunlar devrimci çözümlerle aşılır. Devletin önderliğinde, güçlü devletle aşılır. Kamucu çözümlerle aşılır. Paylaşmacı, barışçı, emeğin en yüce değer olduğu bir iklimde aşılacağını ve milletin de devletin öncülüğünde ayağa kalktığını göstermiş oldu.

DEVLETİN ÖNCÜLÜĞÜNDE, MİLLETİN SEFERBERLİĞİNDE

Devletin kamucu yönüne ve üretim seferberliğine vurgu yapan Öncü Gençlik Genel Başkanı, önümüzdeki süreç için dersler çıkarıldığını belirtti. Türk milletinin kısa sürede seferber olmasına da dikkat çekti:

- Bu süreç yaşadığımız deprem felaketinin çözümünün devletin öncülüğünde, üretim seferberliğiyle ve kamucu çözümlerle aşılacağını göstermiş oldu. Milletimizin, devletimizin etrafında birleştiğini ve kenetlendiğini gördük. Milletimizin çok büyük bir üretim seferberliğine, devrimci çözümlere yöneldiğini ve dersler çıkardığını bir kez daha görmüş olduk. Önümüzde zorluklar var ama biz bu enkazda da o zorlukların içerisindeki vatanseverliği, emeği, fedakarlığı, çalışkanlığı, gücü görüyoruz. Görmek istemeyenlerin ne gördüğü açıkçası hem bizim hem milletimizin umurunda değil. Türk milleti büyük fedakarlıkla bu zorluğun altından güçlü bir şekilde kalkacaktır. Bizim tarihimizde de hep böyle oldu. Büyük zorluklar, büyük felaketler gelir biz o felaketlerden, savaşlardan büyük çözümlere kenetlenerek çıkarız. Ordu, millet, polis, halk seferber olur ve çıkarız. Bu felakette de öyle olacak. Yaralarımızı saracağız ama yaralarımızı sarmakla kalmayacağız. Bir daha bu yaralar ve felaketler olmasın diye hep canla başla çalışacağız.

"EN BÜYÜK SİYASET BİRLİĞİ SAĞLAMAK"

Deprem bölgesinde en önde gençlerin olduğunu belirten Demiralay, gençlik örgütlerinin dayanışma içinde çalıştığını söyledi. Bu çalışmanın sürmesi gerektiğini belirtirken, partilerin gençlik kollarına ve gençlik örgütlerine şu çağrıda bulundu: