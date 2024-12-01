Özgür Bursalı: "Türkiye ve Suriye el sıkışmadan terör bitmez!"

Güvenlik kaynakları, HTŞ'nin Halep'e yaptığı terör saldırısını muhaliflerin hareketi olarak tanımladı. "Suriye sahasında yeniden hareketlenmelerin başladığı" belirtildi:

"Bu açıklama vahim bir açıklama. Öncelikle HTŞ oldu muhalif! Yani HTŞ, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de terör örgütü listesinde olan örgüt ve tamamen ABD-İsrail denetiminde olan ve Halep'e yönelen operasyonu da tamamen İsrail merkezli planlı olan ve silahlarını onlardan alan bu terör örgütü bir anda muhalif oldu."

Güvenlik kaynakları açıklamasında "Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep’e yönelik operasyonunun başlaması ile hâkimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetmiştir. Bu durum Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG’den destek istemesine neden olmuş, PKK/YPG’ye alan açmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, bu değerlendirmelerin ABD ve İsrail gerçeğini örtüğünü belirtti:

"MİT, ABD ve İsrail gerçeğini örtüyor. Amerika ve İsrail denetimindeki HTŞ, Suriye'nin bulunduğu bölgelere saldırdı. Bir terör operasyonu yaptı. Şimdi Suriye oradan bir takım geri çekilme taktiği izliyor. Sonra neler yapacağını hep beraber göreceğiz tabi ama arkasından Suriye'nin PYD ile işbirliği yapılıyor onlara alan açıyor deniliyor. Yani Suriye bunu keyfinden mi yapıyor? Amerika İsrail saldırıyor ve yerine HTŞ ve PYD yerleşiyor. Şimdi biz HTŞ'nin İsrail denetiminde olduğunu görmezsek hangi gerçeği göreceğiz?"

PKK/YPG terör örgütlerinin ancak Türkiye ve Suriye yönetiminin el sıkışmasıyla bitirilebileceğini söyleyen Bursalı, "PYD ve Suriye'yi yan yana getirerek kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir" vurgusunu yaptı:

"PKK da HTŞ de Amerika ve İsrail'in stratejik piyonlarıdır. Bu çok açık. Orada toplam olarak Amerika ve İsrail'in egemenlik alanı genişletilmek isteniyor. Bir "kürdistan koridoru" tekrardan yukarıda açılmak isteniyor. Bunun için HTŞ kullanışlı bir aparat. elbette PYD'de onunla birlikte. Tıpkı DAEŞ'le önceden olduğu gibi. Ama bizim istihbarat teşkilatımız bu gerçeği üstünü örterek ve daha da tehlikelisi Suriye ile PYD'yi müttefik gibi göstererek kamuoyunu yanıltma durumuna getiriyorlar."