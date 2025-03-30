Özgür Özel'in bu kez de Fransız gazetesi Le Monde'a Türkiye'yi şikayet etti

Daha önce İngiliz BBC aracılığıyla Türkiye'yi şikayet eden ve yardım talep eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu kez de Fransız gazetesi Le Monde'a açıklamalarda bulundu. İmamoğlu da New York Times'ta Batı'ya çağrıda bulunmuş ve Türkiye'ye karşı acımasız olmalarını istemişti. Özel'in Le Monde röpartajında da tepki çeken ifadeler yer aldı.

ABD, İNGİLTERE, ALMANYA'NIN ARDINDAN ŞİMDİ DE FRANSA'YA ŞİKAYET

İlk olarak CNN International'a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ardından BBC'ye verdiği demeçte Avrupa ülkelerinin kendilerine yeterince destek vermediğin söylemişti. Dün Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'ye konuşan Özel, bugün de Fransız gazetesi Le Monde'a konuştu.

Ekrem İmamoğlu da ABD merkezli New York Times'a yazdığı makalede, Batı'ya çağrıda da bulunmuştu. İmamoğlu, "Kontrolsüz diktatörler çağı, demokrasiye inananların da en az muhalifleri kadar sesli, güçlü ve acımasız olmalarını gerektiriyor." demişti.

"PROTESTO HAREKETİNİN LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL"

Röportajda Özgür Özel, protesto hareketinin lideri olduğu ileri sürüldü. 'Bu darbe girişimini geri püskürtmezsek sandığın sonu gelecek' başlığıyla yayımlanan yazıda Özel, Türkiye'de demokrasinin sona ereceğini iddia etti. Haberde

CHP'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE BİR TUTTU: YENİ DÜŞMAN BİZİZ

Özgür Özel, Türk devletinin ve Türk ordusunun ezdiği terör örgütü PKK yerine artık CHP'nin hükümet tarafından düşman ilan edildiğini iddia etti.

"Hükümetin terör örgütü PKK sorununa çözüm bulma amacıyla DEM'le görüşme halinde olduğu bir dönemde bazılarının "terörizmle" bağlantılı olarak tutuklanması konusunda ne düşündüğü" sorusuna Özel "Bu tam bir çelişkidir. Rejim düşman arayışı içinde. Yıllarca bizi ve DEM'i kötü gösterdiler çünkü DEM'le belli konularda diyalog kurmaya çalıştık. Bu nedenle bizi terörist olmakla suçladılar. Bugün hem DEM hem de PKK onların düşmanı olmaktan çıktı. Artık yeni düşman biziz" yanıtını verdi.

İNGİLTERE BAŞBAKANINA YÖNELİK SİTEMİNİ YİNELEDİ

Avrupa'dan gelen tepkilerle ilgili olarak ise Özel, BBC demecinde dile getirdiği Starmer hayal kırıklığını bir kez daha belirterek, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un sözleri çok önemli. İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi tepki göstermeyen kardeş Avrupa partilere de mesajlar gönderdim" dedi.

Özel tepkilerin gecikmesinin hükümetin davada yolsuzluğu bahane olarak seçmesinden kaynaklanmış olabileceğini belirterek "Bu hassas bir konu. Bununla birlikte şimdiki gibi bir darbe söz konusu olduğunda daha adil bir tutum benimsemeleri çok önemli" diye ekledi.

"BUNA MÜSAADE ETMEYİZ"

Le Monde Özgür Özel'e "Tutuklanma sırasının kendinize geldiğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yönelttiğindeyse Özel"Milletvekili olarak dokunulmazlığım var. Ancak insanları harekete geçmeye çağırdığımda bana (2016'dan beri hapiste olan) Selahattin Demirtaş'ın da hapse atılmadan önce insanları sokağa çıkmaya çağırdığını hatırlattılar" diye yanıt verdi.

Özel sözlerini "Ancak demokrasinin sokaklarda hüküm sürmesinin daha iyi olacağı aşikâr. Evet, gerekirse sekiz yıl, hatta 10 yıl hapis yatma riskini alıyorum. Çünkü bu darbe girişimini geri püskürtmezsek sandığın sonu gelecek. Elbette seçim olacak ama artık muhalefet olmayacak, adayını Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği bir muhalefet olacak. Buna müsaade edemeyiz" diye sürdürdü.