Özgür Özel: "CHP'nin aday sorunu yok"

Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylık tartışmaları devam ediyor. Partisinin Muğla Bodrum'daki il başkanları toplantısından konuşan CHP Genel başkan Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı sorunu olmadığını savundu:

"Millet CHP’nin pek çok adayı olabileceğini, ön plandaki başarılı büyükşehir belediye başkanları başta olmak üzere birçok ifadeler kullanılıyor. Ekrem Başkanımızla, Mansur Başkanımızla övünç duyuyoruz ama ikisinin de ortak ifadesi şu… Bu bir tuzak. Bizi erkenden aday tartışmasına çekmek, Türkiye’nin gündemini örtmek ve kendi içlerindeki çatlakları, çaresizlikleri gizlemek istiyorlar. Bizim aday sorunumuz yok."

Özel,CHP'deki parti içi tartışmalarla ilgili de değerlendirmeler yaptı:



"CHP birbirine düşerse ben iktidarımı devam ettiririm veya biz işimize gelen iktidarı Türkiye’de devam ettiririz’ diyenler partinin içine nifak sokmak için maddi, manevi her imkanı seferber ediyorlar, fazlasını edecekler. İşte burada örgüt iradesine ihtiyaç var. Birbirimize inanmaya, birbirimize güvenmeye, birbirimizin arkasında durmaya devam edeceğiz. "