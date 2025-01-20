Özgür Özel 'cumhurbaşkanı adayımız hazır' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim talebini bir kez daha gündeme taşıdı. "Adayımız hazır, sandığı getir." ifadelerini kullanan Özel, partisinin gençlik kolları başkanı Cem Aydın’a yönelik adli kontrol kararına da tepki gösterdi.

Mert Sagit Mert Sagit
Özgür Özel 'cumhurbaşkanı adayımız hazır' dedi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim çağrısını bir kez daha yineledi.

Partisinin gençlik kolları başkanı Cem Aydın’a yönelik adli kontrol kararını eleştiren Özel, bu adımın siyasi bir operasyon olduğunu ifade etti.

“CHP SEÇİME VE ADAYINA HAZIR”

“Aracıyı çıkar aradan, Akın’ı çek biz buradayız.” diyen Özgür Özel, şunları söyledi:
“Hesaplaşmak istiyorsan, korkmuyorsan sandığı getir. Millet ne diyorsa o olsun. Hodri meydan. Ben ve partim seçime hazırız, CHP tüm kadrolarıyla hazır. Adaylarımız da hazır, adayımız da hazır. Karşıma çık, cevabını al.”

“CEM AYDIN FİİLEN GÖZALTINDA TUTULDU”

Cem Aydın hakkında resmi gözaltı kararı olmadığını ancak fiilen gözaltı işlemi uygulandığını belirten Özel, şöyle konuştu:

“Gözaltı kararı yok diyorlar. Peki, iki araç ve sekiz polisle Cem’i nasıl alıp götürüyorsunuz? İfade alınıyor, savunma yapılıyor, ardından hakimliğe sevk ediliyor. Bu, gözaltı değilse nedir?”

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