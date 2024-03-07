Özgür Özel DEM Parti'ye kalkan oldu! Adaylara ''DEM taahhüdü" imzalatacak

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu idaresindeki CHP, PKK'nın Meclis uzantısı Dem Parti'yi koruma kalkanına aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'daki gibi bir krizle karşılaşmamak için belediye başkan adaylarına taahhütname imzalatacaklarını açıkladı.



Özel, Kütahya'da halk buluşmasına katıldı. Taahhütnamenin 8 Mart'ta imzalatılacağını söyledi. CHP Genel Başkanı taahhütnamede “hangi siyasi görüşe bağlı olduğuna bakılmaksızın belediye kapılarını açacak” ifadelerinin yazdığını belirtti.



Bu tartışmaların ardından CHP Genel Merkezi yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada "tek bir yurttaşımız dahi kimlikleri nedeniyle haklarından ve kamu hizmetlerinden yoksun bırakılmayacaktır." cümlesi dikkat çekti.



Ulusal Kanal'ın ulaştığı CHP genel merkezi kaynakları, CHP Genel Başkanı'nın Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın CHP Grup Başkan vekilliği görevinden istifasını istediği bilgisini de paylaştı.



