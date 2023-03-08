Altılı Masa, HDP birlikteliği resmiyet kazanıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu’nun olmasının ardından Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP ile gerçekleşen yakınlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

- İşin zor kısmı geride kaldı. Ben zaten bu liderlerin böyle durum dışında birbirine ne kadar nezaketli olduklarını, kadrolarına nasıl aşıladıklarına bire bir yaşadık. Yine türbülans olabilir ama daha hafif olur. HDP'yi ziyaret olası. Olası deyince olmayası diye de soran olabilir. Sayın genel başkan hiçbir partiyi ötekileştirmeden hepsini ziyaret edecek. HDP'yi de ziyaret edecek. Diğer partilere de ziyaret edecek.

Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceği ve CHP listelerinden aday gösterileceğine yönelik iddialara ilişkin şunları kaydetti:

- Partinin alınmış bir kararı yok. O yüzden bilmediğim bir şeyi nasıl anlatayım. Muharrem İnce'yi şahsen çok severim. Dün Özcan Abi'yle kızının kaybından dolayı karşılıklı ağlaştık. CHP'ye saygı duyan, gerçek muhalefet partisi olarak davransalardı aracılık ederdim. Hadi kızdın kapıyı çarpıp gidersin. Ama benzin döküp yakmazsın. O Teğmen Çelebi bizden ayrıldı, Millet Partisi'ne katıldı. Ne varsa, gitmeyin halledelim diyorum. 45 dakika sonra 'CHP'yi PKK'lılar yönetiyor, CHP şu olmuş, bu olmuş' diyor. Muharrem Başkan da 'Atatürkçüler tasfiye ediliyor' demişti. Peki Özgür Özel kim kardeşim? Özel'in olduğu yerde Atatürkçüler tasfiye edilir mi? MYK'mız karar verirse partimize dönerse bir şey diyemeyiz. Döneceklerse yetkili organlar tartışır. Babaevinin kapısını çalıp, partiye dönmesiyle ilgili beklenti, çok sayıda telefonlar var. Muharrem İnce'yle barışmayı ben de istiyorum, ama çok yıkıcı konuştu. En son Deniz Bey'in cenazesinde konuştum. Muharrem İnce'nin benim üzerimde emeği var. Grup başkan vekilimdi benim.