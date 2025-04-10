Özgür Özel: "Erdoğan hem cuntacı hem mandacı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına tepki olarak CHP’nin başlattığı eylem serisinin ilk adresi Şişli oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingin bir siyasi gösteriden öte, “bir otoriteye karşı eylem” olduğunu belirtti.

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Özgür Özel: "Erdoğan hem cuntacı hem mandacı"
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Şişli’de toplanan kalabalığa seslenen Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sert sözlerle eleştirdi. “Biz burada miting yapmıyoruz, bir otoritere karşı eylem yapıyoruz. Sandıkla gelip, işine gelmeyince gitmek istemeyen birisi var” dedi.

Özel konuşmasında, “Bu millet darbeyi püskürttü, geriye posası kaldı. Erdoğan darbecidir, cuntanın başıdır” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın Kürt sorununu çözme iddiasını da eleştiren Özel, “Selefi hayallerle halefine darbe yapan bir anlayışla bu sorun ne görülür ne çözülür” diye konuştu.

Konuşmasında ABD ve Gazze üzerinden iktidara da yüklenen Özel, “İmamoğlu’na ‘ABD projesi’ diyenler, operasyonlardan önce Trump’a soruyor. Trump çıkıyor, Gazze’yi tatil köyü yapacağım diyor, Erdoğan ise susuyor. Neden ‘Ey Trump’ diyemiyorsun?” dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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