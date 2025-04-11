Özgür Özel, İmamoğlu'ndan çabuk vazgeçti: Adayın isminin kim olduğunun önemi yok

CHP GenelBaşkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programında açıklamalarda bulunuyor.

Özel, "Ekrem İmamoğlu aday olmazsa ne olur?" sorusuna "Türkiye'de otokrasi mi olsun, demokrasi mi olsun? Adayın isminin kim olduğunun önemi yok. En yüksek oyu kim alacaksa, Ekrem Bey içeride ise o aday olur ama o adaylık, Ekrem İmamoğlu'nun yerine bu süreçte ona siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkarmak, onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmış bir adaylık." yanıtını verdi.