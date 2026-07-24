Özgür Özel, YENİ Parti'nin genel başkanlığına seçildi

YENİ Parti Kurucular Kurulu, partinin resmi kuruluşunun ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı için, Mustafa Kemal Atatürk'ün özel talimatıyla 1926 yılında kurulan ve ilk fahri başkanlığını İsmet İnönü'nün üstlendiği Anadolu Kulübü tercih edildi. Burada bir araya gelen kurucular, partinin liderini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Gerçekleştirilen oylama sonucunda Özgür Özel, tüm üyelerin desteğini alarak oy birliği ile YENİ Parti Genel Başkanlığı görevine getirildi.

91 MİLLETVEKİLİNDEN TOPLU İSTİFA KARARI

Anadolu Kulübü'ndeki liderlik seçiminden önce resmi kuruluş işlemleri ve Meclis dengelerini değiştiren ayrılıklar yaşanmıştı. Özgür Özel ve çalışma ekibi tarafından YENİ Parti'yi kurmak amacıyla hazırlanan evraklar ve başvuru belgeleri İçişleri Bakanlığı'na teslim edilmişti. Bakanlığa yapılan bu resmi bildirimin çerçevesinde, siyaset sahnesinde geniş çaplı bir geçiş süreci başladı. YENİ Parti'ye katılmak üzere harekete geçen, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu tam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

Genel başkanlık seçiminin tamamlandığı Kurucular Kurulu toplantısında, partinin kurumsal mimarisini oluşturacak diğer adımlar için de çalışmalar sürüyor. Anadolu Kulübü'nde devam eden mesaide, partinin en üst karar organlarından olan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin de belirlenmesi bekleniyor. Yapılacak bu görevlendirmelerle birlikte YENİ Parti'nin merkez yönetim organları netlik kazanmış olacak.