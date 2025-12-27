Özgür Özel'den açıklama geldi: Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nefes Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda hem kendi isminin geçtiği senaryolara hem de Ekrem İmamoğlu’nun durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Erdoğan’ın karşısına aday olarak isteniyor" şeklindeki yorumları ve kendi adaylık ihtimalini değerlendiren Özel, bu konuda herhangi bir niyetinin bulunmadığını vurguladı.

"BENİM ADAYIM İMAMOĞLU"

Kendi isminin cumhurbaşkanlığı için gündeme gelmesine karşı çıkan Özel, duruşunun en başından beri değişmediğini belirtti. Özel, "Benim şu anda cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir iddiam, niyetim ilk günden beri yok" dedi. İddialara yanıt veren CHP lideri, partinin rotasını şu sözlerle çizdi: "Ben Erdoğan’ın karşısındayım zaten. Benim şu anda adayım Ekrem İmamoğlu."

Röportajda İmamoğlu’nun diploması üzerinden yürütülen tartışmalara ve olası engelleme girişimlerine de değinen Özel, partinin B planını açıkladı. Yargı süreçlerine dikkat çeken Özel, "Adayımın diplomasını bırakırlarsa adayım hazır. Yok, diploma üzerinden engellemeye çalışırlarsa CHP adayını en katılımcı şekilde belirler, Erdoğan’ı yenecek bir aday çıkarır" ifadelerini kullandı.

"CEZAEVİ ENGEL DEĞİL"

Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen hukuki süreçlerin ve olası bir cezaevi durumunun adaylığa engel teşkil edip etmeyeceği sorusuna da yanıt veren Özel, mevcut durumu şu sözlerle özetledi: "Cezaevi, İmamoğlu’nun adaylığına engel değil. Şu an siyasi yasak almış durumda da değil."

Sürecin hukuksuz olduğunu savunan ve yargılamayı yakından izlediklerini belirten Özel, "Bu kadar göz göre göre büyük bir hukuksuzluk var. Yargı süreçlerini dikkatle takip ediyoruz" diye konuştu.

SEÇİM İÇİN 2026'YI İŞARET ETTİ

Özgür Özel, erken seçim tartışmaları ve İmamoğlu'nun adaylık takvimiyle ilgili olarak 2026 yılına dikkat çekti. Mevcut siyasi atmosferi yorumlayan Özel, "Mevcut tabloya bakıldığında Ekrem İmamoğlu’nun 2026’da yapılacak bir seçimde adaylığı bana çok uzak bir ihtimal gibi gelmiyor" açıklamasını yaptı.