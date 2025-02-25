Özgür Özel'den grup toplantısında açıklamalar: "Muhalefeti bir arada tutmaya kararlıyız"

Son bir hafta içinde dört siyasi parti lideriyle görüştüğünü belirten Özel, bunlardan birinin Silivri Cezaevi’ndeki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olduğunu söyledi. Özdağ’ın hukuki süreçte yetkisiz bir mahkeme tarafından tutuklandığını öne süren Özel, “Yetkisiz mahkemeler aracılığıyla genel başkanları küçük düşürme çabaları var” ifadelerini kullandı.

KARTALKAYA YANGIN FACİASI: “BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Kartalkaya’daki yangın faciasında bilirkişi raporunun yetkililer tarafından kabul edilmediğini belirten Özel, “Bilirkişilere raporu değiştirmeleri için baskı yapıldı. Belediyeyi ekleyin, bakanlığı çıkarın dediler. Kabul etmeyince görevden alındılar” diyerek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

SAHTE ALKOL ÖLÜMLERİ VE VERGİ POLİTİKASI ELEŞTİRİSİ

Son dönemde sahte alkol nedeniyle 135 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Özel, hükümetin bu konuda araştırma önergesini reddettiğini söyledi. “Bu insanlar parasızlıktan sahte içkiye yöneliyor. Alkol fiyatlarının yüzde 62’si vergi. Ne içki içen suçludur ne de sen onları yargılayacak makamdasın” ifadeleriyle vergi politikalarına tepki gösterdi.

ASKIDA BUĞDAY KAMPANYASI: “ASKIDA VEKİL UYGULAMASINI BİTİRİN”

MHP’nin başlattığı "askıda buğday" kampanyasına da değinen Özel, kampanyanın detaylarının net olmadığını belirterek "Eğer bu kampanya işe yararsa destekleyelim ama daha kolayı var: Askıda vekil uygulamasını sona erdirin” dedi.

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARINA TEPKİ

Özel, Ramazan ayının emekliler ve asgari ücretliler için artık ‘yokluk ayı’ haline geldiğini belirterek pide fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. “2002’de kilosu 2 lira olan pide, bugün 80 lira. 1 TL ile alınan pide miktarı tırnak kadar kaldı” diyerek vatandaşın alım gücünün eridiğini vurguladı.

BORSA SORUŞTURMASINA ELEŞTİRİ

Borsa hareketliliğine ilişkin başlatılan soruşturmaya tepki gösteren Özel, “Borsanın düşme sebebi kötü yönetimdir. Gerçeğe aykırı bilgi veren varsa, 1 yılda 650 bin konut yapacağını söyleyip üçte birini bile tamamlayamayanlardır” dedi.

KONUT KAMPANYASI: "8 ASGARİ ÜCRETLİ BİRLEŞSE BİLE EV ALAMIYOR"

Hükümetin "kazançlı yatırım kampanyası" adı altında duyurduğu konut projesine tepki gösteren Özel, “Avcılar’da 1+1 daire 7.5 milyon lira. 5 yıl boyunca her ay 180 bin TL taksitle ev satıyorlar. 8 asgari ücretli birleşse bile bu evi alamıyor” diyerek projeyi eleştirdi.

Özel, konuşmasını "Bu gerçekleri 81 ilde anlatmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı.