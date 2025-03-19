Özgür Özel'den son dakika İmamoğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk Tv'de canlı yayına bağlanarak Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Özel şunları söyledi:

"İstanbul’a gidiyorum, yoldayım. Dört gün eylem yasağı var. Dört gün sonra CHP’nin ön seçimi olacak. Dört günlük yasak süresi ön seçimin olduğu güne denk geldi. Ekrem İmamoğlu dört kez Tayyip Erdoğan’ı yendi. Ekrem İmamoğlu’nun yine yeneceğine benden fazla Erdoğan emin.

"Ben şimdi yola çıkıyorum. Başıma ne gelir bilmiyorum. Dokunulmazlığım var başka bir şey mi yaparlar bilmiyorum. Ekrem içerde de olsa dışarıda da olsa, hayatta olmasak da, ben, Ekrem başkan, Mansur başkan mezarda da olsak, herkesi dört gün sonra ön seçimde oy kullanmaya çalışıyorum. Bu sandık kurulmazsa bir daha Türkiye’de sandık mandık yok. Bu bir darbe girişimi."