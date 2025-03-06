Özgür Özel’den: "Işık hızıyla Kopenhag kriterlerini uygulayacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel’de Avrupa Sosyalist Partisi’nin çağrısıyla düzenlenen Avrupa Birliği Konseyi hazırlık liderler toplantısına katıldı. Türkiye-AB ilişkilerine dair önemli mesajlar veren Özel, partisinin iktidara gelmesi halinde Kopenhag kriterlerini hayata geçireceklerini söyledi

Emre Can Emre Can
Özgür Özel’den: "Işık hızıyla Kopenhag kriterlerini uygulayacağız"
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Avrupa Birliği ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa’nın bugün Türkiye ile birlikte olması, Türkiye’yi kendine doğru çekmesi lazım."

CHP lideri, Avrupa Birliği sürecinde gereken adımları atmakta kararlı olduklarını belirterek, iktidara gelmeleri halinde AB üyeliğini hızlandıracaklarını söyledi:

"İktidara geldikten sonra, ışık hızıyla Kopenhag kriterlerini hayata geçirip Avrupa Birliği üyeliğini elde etme stratejimiz var."

Özel, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirmek için elinden geleni yapacağını belirterek, partisinin konuyla ilgili kararlılığını vurguladı:

"Türkiye’nin ana muhalefet partisi olarak, şu ana kadarki anketlerde birinci parti konumunda olan, son yerel seçimlerde ekonominin yüzde 80’ini ve nüfusun yüzde 65’ini kazanan bir partinin genel başkanı olarak size birlikte çözüm ve destek vadediyorum. Türkiye’nin atacağı adımlarda üzerime düşen her şeyi yapacağım."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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