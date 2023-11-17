Özgür Özel'den İyi Parti Açıklaması! İttifaka Yeşil Işık Yaktı

Yerel seçimlerin yaklaşması yıkılan CHP - İyi Parti ittifakının yeniden oluşma zeminini yaratı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti’ye yeşil ışık yaktı. Özel, “Ne zaman görüşmek isterlerse hazırız” açıklamasını yaptı.

Özgür Özel'den İyi Parti Açıklaması! İttifaka Yeşil Işık Yaktı

Yereleçimlerin yaklaşması rant kavgasıyla dağılan CHPİyi Parti ittifakını yeniden hareketlendirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında ağır eleştiriler sonrasında dağılan ittifak için CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den yeni hamle geldi.

DİSK’in yürüyüşü sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel İyi Parti ile ittifaka olumlu baktığını belirtti. Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile aralarında “abla kardeş ilişkisi” olduğunu belirtip yapılacak ittifakla her iki partinin de kazançlı çıkacağını söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Özgür Özel # İyi Parti # chp
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