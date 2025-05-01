Özgür Özel'den "konuşmayın" iddiası: İletişim Başkanlığı yanıtladı

İddialara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıt verdi. Altun, “Bizi sindirmeye çalışanlarla mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Başakşehir’de partisinin düzenlediği mitingde konuşan Özel, İletişim Başkanlığı'nın AK Partili vekillere yazılı bir uyarı notu gönderdiğini iddia etti. O notta, “KKTC ve Halil Falyalı konularına mümkünse hiç girmeyin. Konu açılırsa FETÖ ve yabancı istihbaratın oyunu olarak değerlendirin. Sakın ha sakın CHP’nin Kıbrıs iddialarına cevap vermeyin” ifadelerinin yer aldığını söyledi.

CHP liderinin açıklamalarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıt verdi. Altun, Özgür Özel’in devlet yapısını tanımadığını savunarak şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İletişim Başkanlığımıza yönelik açıklamaları, devletimizi ne kadar tanımadığını açıkça ortaya koymuştur. Özel, siyasilerle ilgili olanı diline dolamış; bizi meydanlarda yuhalatıp sindirmeye çalışıyor. Biz tüm arkadaşlarımızla birlikte hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Bizi sindiremezsiniz, korkutamazsınız. Hakikate kulaklarını tıkamayan herkese sesimizi ulaştırmayı sürdüreceğiz.”