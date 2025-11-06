Özgür Özel’in Erdoğan’a yönelik sözlerine peş peşe açıklamalar: “Siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri, iktidar cephesinde sert tepkiyle karşılandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunarak Özel’in sözlerini eleştirdi.

“SİYASET VE HUKUK ZEMİNİNDE KARŞILIĞINI VERECEĞİZ”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz.” dedi.

Çelik, Özel’in ifadelerini “siyasi saldırganlık” olarak nitelendirerek şunları söyledi:

“Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz.”

Çelik açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır.”

CEVDET YILMAZ: “ÖFKE DOLU SÖZLERİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUM”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ülke ve dünya meseleleriyle ilgili siyaset üretmekten aciz olan marjinal örgüt diline savrulur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak CHP Genel Başkanı’nın sarf ettiği hakaret ve öfke dolu sözleri en güçlü şekilde kınıyorum.”

Yılmaz, açıklamasının devamında,

“Bu dil ve üslup demokratik siyasetin teamüllerine olduğu kadar devlet adabına ve milletimizin değerlerine de yüz çevirmektir. Biz bu üslubun bizi çekmeye çalıştığı seviyesizliğe düşmeyecek, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ: “RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, Özel’in ifadeleriyle ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözleri ve yargı mensuplarını hedef alan söylemleriyle ilgili olarak Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.”