Özlem Çerçioğlu'nun yargılandığı davada beraat kararı

Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 50 sanığın yargılandığı davada savcılık, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Özlem Çerçioğlu'nun yargılandığı davada beraat kararı
Yayınlanma:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı davada savcılık makamı mütalaasını açıkladı. 50 kişinin “ihaleye fesat karıştırmak”, “edimin ifasına fesat karıştırmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla yargılandığı dosyada savcı, Çerçioğlu için beraat istedi.

Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmada, savcı esas hakkındaki görüşünü mahkeme heyetine sundu. Mütalaada, Çerçioğlu’nun beraatine karar verilmesi talep edilirken; dosyada adı geçen Erkan Karaarslan ile bazı sanıklar hakkında ise “ihaleye fesat karıştırmak”, “edimin ifasına fesat karıştırmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için taraflara süre tanıdı. Duruşma, 11 Haziran tarihine ertelendi.

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına Ramazan uyarısı: Bunu yapan tuzağa düşerİslam Memiş'ten altın yatırımcısına Ramazan uyarısı: Bunu yapan tuzağa düşerEkonomi
Oyuncu İbrahim Yıldız 6 aydır yoğun bakımda: Kan ihtiyacı için çağrı yapıldıOyuncu İbrahim Yıldız 6 aydır yoğun bakımda: Kan ihtiyacı için çağrı yapıldıGündem
Evinin bahçesinde 40 metre derinliğinde kuyu açtı: İçindeki düzenek pes dedirttiEvinin bahçesinde 40 metre derinliğinde kuyu açtı: İçindeki düzenek pes dedirttiYurt
Özlem Çerçioğlu beraat
Günün Manşetleri
Belediye Başkanı Fuat Köse hastaneye kaldırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Emlak Konut 'Hoş Geldin Evim' kampanyasını duyurdu
Bankalardaki toplam mevduat ne kadar oldu?
Hesabından habersiz 1.6 milyon TL çekildi
Ocak ayı konut satış verileri açıklandı
Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında yüzde 2,3 artarak 85,7 oldu
9'u polis 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ünlü isimlerin sahte reklamlarıyla dolandırdılar
İstanbul’da İETT otobüsü yoldan çıktı
Çok Okunanlar
Mevduat faizlerinde son durum Mevduat faizlerinde son durum
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?
Bankalarda faizsiz kredi yarışı: Hangi banka ne kadar veriyor? Bankalarda faizsiz kredi yarışı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?