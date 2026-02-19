Özlem Çerçioğlu'nun yargılandığı davada beraat kararı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı davada savcılık makamı mütalaasını açıkladı. 50 kişinin “ihaleye fesat karıştırmak”, “edimin ifasına fesat karıştırmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla yargılandığı dosyada savcı, Çerçioğlu için beraat istedi.

Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmada, savcı esas hakkındaki görüşünü mahkeme heyetine sundu. Mütalaada, Çerçioğlu’nun beraatine karar verilmesi talep edilirken; dosyada adı geçen Erkan Karaarslan ile bazı sanıklar hakkında ise “ihaleye fesat karıştırmak”, “edimin ifasına fesat karıştırmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için taraflara süre tanıdı. Duruşma, 11 Haziran tarihine ertelendi.