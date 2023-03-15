Perinçek: "Altılı Masayı ABD kurdu"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, seçim gündemini değerlendirdi.





"ALTILI MASA ABD TARAFINDAN KURULDU"

İnci Sözlük’ün Twitter hesabından yaptığı canlı Sohbet Odası’na katılan Perinçek, Altılı Masanın güven kaybettiğine işaret ederek geleceği olmadığını ifade etti:

- Altılı masada güven kaybı oldu. Çünkü altılı masa Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulmuş olan bir masa o bakımdan güven kazanması önümüzdeki süreçte hiçbir şekilde mümkün değil. Tabii Amerika kurdu derken burada bir iftirada bulunmuyoruz. Bilgileri ve doğrudan doğruya kanıtlara dayanıyoruz. 2020 yılı ocak ayında Amerika derin devletinin 276 sayfalık Türkiye’de milliyetçi yükseliş raporu yayınlanmıştı. O raporda aynen tanımlanıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve muhafazakarlar hepsi HDP’yle PKK’yla birleşecekler ve bu muhalefet Tayyip Erdoğan’ı devirecek, diye tanımlanıyordu. Altılı Masada tam Amerika’nın düzenlediği şekilde kuruldu.

"HÜDA-PAR YENİLGİDEN BAŞKA BİR ŞEY KATAMAZ"

Perinçek, HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı’na katılıp katılmayacağı sorusuna da yanıt verdi:

- Cumhur İttifakı’na henüz HÜDA-PAR katılmış değil. Benim tahminim Cumhur İttifakı’na HÜDA-PAR kesinlikle alınmayacaktır. Çünkü Cumhur İttifakı’na HÜDA-PAR yenilgiden başka bir şey katamaz. Nasıl ki Millet İttifakı için altılı masa için HDP, PKK ilişkisi bir belaysa ve ayak bağıysa aynı şekilde HÜDA-PAR’da Cumhur İttifakı için ayak bağı olur ama şu anda Cumhur İttifakı’na katılmış değil.

"HÜDA-PAR YENİLGİDEN BAŞKA BİR ŞEY KATAMAZ"

Cumhurbaşkanı adayı Perinçek, HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı’na seçim yenilgisi getireceğine dikkat çekti:

- HÜDAPAR Cumhur İttifakı’na hiçbir şey katmaz seçim yenilgisi getirebilir. Hem MHP oylarını aşağı çeker hem AK Parti oylarını aşağıya çeken hem de Cumhur İttifakı içerisinde AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi arasında büyük sorunlar çıkar. Her partinin tabanlarında da ayaklanma olur. Onun için HÜDA-PAR’ın katıldığı bir Cumhur İttifakı söz konusu değil. Cumhur İttifakı’nın yöneticilerinin bizimle ilgili bir tavır alabileceklerini sanmıyorum.

Vatan Partisi’nin şuanda bir ittifak ile beraberlik içerisinde olmadığını dile getiren Perinçek, "Hiçbir zaman PKK ile aynı cephede olmayacağız. Biz Türkiye cephesindeyiz" vurgusu yaptı.



"BİZ TÜRKİYE CEPHESİNDEYİZ, PKK CEPHESİNDE OLMAYACAĞIZ"