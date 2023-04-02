Perinçek: "NATO savunma değil bizi tehdit eden örgüt"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 2 ayrı televizyon programına konuk oldu. Meclis'te NATO'ya onay verilmesinin yanlış karar olduğunu söyleyen Perinçek, "NATO savunma örgütü değil bizi tehdit eden örgüt, NATO'dan yana olanların sonu yok" dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2 farklı televizyon programına katıldı, önce Akit Tv'de sonra da Tv 100'de seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

Tehditler var Türkiye üretim ekonomisini yapacak hükümete bir kaç yılda ulaşacak ama mevcut partiler buna uygun değil

 Perinçek ittifaklardaki ABD etkisine dikkat çekti:

-Altılı Masa ABD'nin aleti. Erdoğan ise ABD'den çekiniyor

Meclis'teki partilerin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesini eleştirdi. NATO'nun Türkiye'ye verdiği zararları tek tek saydı:

- Finlandiya'nın NATO'ya kabul edilmesi, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi. NATO'nun Türkiye'nin üzerine üzerine gelmesi. NATO, Türkiye'nin savunma örgütü değil, bizi tehdit eden örgüt. NATO, 15-16 Temmuz'da, 12 Eylül 1980, 12 Mart 1971'de darbe yapan örgüt. 15-16 Temmuz gecesi biz NATO ile savaştık. Vatan Partisi tek başına NATO'ya meydan okuyor. Yüzde 80-90 oranında Türk halkı da karşı."

Perinçek Vatan Partisi'nin NATO'ya karşı savaştığının altını çizdi:

- Meclis'teki partiler secdeye vardı. Vatan partisi tek başına NATO'ya meydan okuyor
# vatan partisi # Doğu Perinçek # nato

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