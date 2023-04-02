Perinçek: "NATO savunma değil bizi tehdit eden örgüt"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 2 ayrı televizyon programına konuk oldu. Meclis'te NATO'ya onay verilmesinin yanlış karar olduğunu söyleyen Perinçek, "NATO savunma örgütü değil bizi tehdit eden örgüt, NATO'dan yana olanların sonu yok" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2 farklı televizyon programına katıldı, önce Akit Tv'de sonra da Tv 100'de seçim sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:
Tehditler var Türkiye üretim ekonomisini yapacak hükümete bir kaç yılda ulaşacak ama mevcut partiler buna uygun değil
Perinçek ittifaklardaki ABD etkisine dikkat çekti:
-Altılı Masa ABD'nin aleti. Erdoğan ise ABD'den çekiniyor
Meclis'teki partilerin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay vermesini eleştirdi. NATO'nun Türkiye'ye verdiği zararları tek tek saydı:
- Finlandiya'nın NATO'ya kabul edilmesi, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi. NATO'nun Türkiye'nin üzerine üzerine gelmesi. NATO, Türkiye'nin savunma örgütü değil, bizi tehdit eden örgüt. NATO, 15-16 Temmuz'da, 12 Eylül 1980, 12 Mart 1971'de darbe yapan örgüt. 15-16 Temmuz gecesi biz NATO ile savaştık. Vatan Partisi tek başına NATO'ya meydan okuyor. Yüzde 80-90 oranında Türk halkı da karşı."
Perinçek Vatan Partisi'nin NATO'ya karşı savaştığının altını çizdi:
- Meclis'teki partiler secdeye vardı. Vatan partisi tek başına NATO'ya meydan okuyor
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