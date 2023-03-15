Perinçek: "Seçim ABD ile Türkiye arasında oluyor"

Seçimler için geri sayım başladı. Türkiye'nin sorunlarına çözümler sıralayan Vatan Partisi zorlukları aşma konusunda kararlı. Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Ankara Masası YouTube kanalında Gürkan Zengin'in sorularını yanıtladı. 14 Mayıs'taki seçimin Türkiye ile ABD arasında olduğunu ifade etti:

- Seçimin bir tarafı Amerika seçim Amerika ile Türkiye arasında oluyor. Amerika seçime hem tankıyla hemde sandıktan giriyor. Yunanistan kıyısında tankları uçakları 6. filosu var.

Perinçek, Vatan Partisi'nin Türkiye cephesinde kararlı bir duruşu olduğunu kaydetti:

-Bir Altılı Masa var görünmeyen ancak olmazsa olmazı HDP/PKK FETÖ var bir de şöyle veya böyle yalpalayarak ülkeyi savunan Türkiye cephesi var. Türkiye cephesinin merkezinde tutarlı kararlı 7 ateş geçmiş Vatan Partisi var.

Perinçek, neden Cumhurbaşkanı adayı olduğunu da anlattı:

- Türkiye'nin önündeki zorlukları aşacak program kadro liderlik Vatan Partisi'nde. Hayatı zorluklarla mücadeleyle geçmiş biri olarak Ermeni soykırımı yalanını bitirmek mücadelesi Silivri duvarlarının yıkılması, 15-16 Temmuz gecesi Amerikan darbesine karşı mücadelede birikimim var bu zorluklar döneminde Türkiye'ye Doğu Perinçek'in bu birikimi gerekli bu yüzden adayım.

Partisinin zorluklar için kurulduğunu vurgulayan Perinçek, Türkiye'nin Vatan Partisi'ne ihtiyacı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı adayı Perinçek, 100 bin imza hedefinin aşılacağını da kaydetti.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmak için cesur olması gerektiğini de ifade etti:

- Bu seçimi kazanmak için cesur hamle yaparsa ki cesur hamle şudur AK Parti MHP ve Vatan Partisi olarak biz zorlukları görüyoruz zorluklarını yenecek hükümet kuruyoruz bu hükümet devrimci ve halkçı hükümet olacak tavrı aldığında sorun çözülür tavrı almadığında bu seçim yeni seçimleri doğurur.

Cumhur İttifakı'na Hüda-Par ile ittifak konusunda uyarı da yaptı Perinçek:

- Hüda par ile ittifak milyonlarca seçmeni kaybeden çok ciddi yanlıştır. Kürt mahallesine CHP mesaj veriyor diye biz de yapalım demek bir tuzaktır.

Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararına tepki gösteren Perinçek, hükümete çağrı yaptı: