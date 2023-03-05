Perinçek: "Spor seyircisinin düğmesine basılamaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, tribünlerde yaşanan olaylar sonrası açıklama yaptı. Perinçek, açıklamasında spor seyircisine seslendi. Perinçek, açıklamasında "Hepimizin bundan sonraki sloganı 'Yaşasın Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

"SPOR SEYİRCİMİZ VATANSEVERDİR"

Perinçek, açıklamasında spor seyircisinin Türkiye'nin aydın kesimi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Öncelikle belirtmek isteriz. Spor seyircimiz, Türkiyemizin aydın, seçkin insanlarıdır. Vatanseverdi. Daima dinamik, Türkiye'nin yaşadığı süreçlerde tavrı olan insanlardır. Onlara sonuna kadar güveniyoruz.

- Yaşadığımız süreçte şüphesiz, o etkin, dinamik, aydın, vatansever spor seyircisi vatanımızı savunan, milletimizi savunan ve her türlü tertiplere karşı, kışkırtmalara karşı sonuna kadar güvendiğimiz kitledir.

"SPOR SEYİRCİSİNİN DÜĞMESİNE BASAMAZLAR"

Perinçek, açıklamasında Aydınlık gazetesinin 23 Şubat tarihli manşetini hatırlatarak, "Spor seyircisinin düğmesine basamazlar" ifadelerini kullandı. Perinçek şöyle konuştu:

- Hepimiz tanığız, bir süreden beri sahalarımızda bazı hareketlenmeler gözüküyor. Bugün de ona tanık olduk. Zaten bunun farkındayız. Türkiye'ye yönelik tertipleri biliyoruz.

- 23 Şubat'ta Aydınlık gazetesi, "ABD'nin yeni tertibi sahnede: Düğmeye basıldı" diye manşet atmış. Ama biz şunu iyi biliyoruz, spor seyircisinin düğmesine basılamaz. Spor seyircisi dünyanın emperyalist merkezlerinin kullanabileceği bir güç değildir.

"HEPİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLAR VAR"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hepimize düşen sorumluluklar olduğunu belirterek şöyle konuştu:

- Biz milletçe, spor severler olarak uygulanan tertiplerin farkında olmak durumundayız. Bu tertiplere karşı Türkiyemiz için, vatanımız için, milletimiz için ve sporun sporca yapılması için hepimize düşen sorumluluklar var.

- Bu sorumluluğun başında yaşanan süreci kavramamız yatıyor.

"SENARYO ORTADA, TERTİP ORTADA"

Perinçek, Foreign Policy ve Stern dergisinin Türkiye hakkında yazdıklarını hatırlatarak şunları belirtti:

- Foreign Policy, bir makale yayınladı ve dedi ki "Türkiye'deki seçimlerde kan banyosu olacak". Yani ABD dünyaya Türkiye'de kan banyosu tezgahladığını ilan etti. Arkasından Almanya Devleti'nin güdümünde olan Stern'de bir kapak haberi yapıldı. O haberde Cumhurbaşkanımız Erdoğan "kundakçı" olarak suçlandı.

- Yani Türkiye'de yangın çıkacak kan banyosu olacak. Bunu kundaklayan da Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak diye yazdılar.

- Yani senaryo ortada, plan ortada, tertip ortada, kim düğmeye basıyor ortada.

"TÜRK MİLLETİNİN DÜĞMESİNE BASILMAK İSTENİYOR"

Perinçek, "Türk milletinin düğmesine basılmak isteniyor" dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti:

- Türk milleti ve Türkiye'nin bütün güçleri dünya merkezlerince kullanılabilecek piyonlar olarak görülüyor. Yanılgıları da burada.

- Ne Türk milletinin herhangi bir ferdini, ne de spor seyircisini kullanabilirler. Ama bizim bu konuda gidişatı çok iyi kavramamız, anlamamız ve topyekun millet olarak, ABD merkezli bu tertiplere karşı ortak tavır içinde olmamız gerekir.

"HAPİMİZİN ORTAK SLOGANI 'YAŞASIN TÜRKİYE'DİR"

Perinçek, yapılan tertiplerin boşa çıkartılacağını belirterek şunları kaydetti:

- Bugün hangi takımdan olursak olalım hepimizin ortak sloganı "Türkiye"dir. Hepimiz şu andan itibaren Türkiye'yiz. Hepimizin ortak sloganı "Yaşasın Türkiye"dir.

- Bu tertiplerin boşa çıkarılacağını, bozguna uğratılacağını hepimiz biliyoruz. Burada hepimiz milletimize ve kendimize güveniyoruz. En başta da spor seyircisine güveniyoruz.