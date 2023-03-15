Perinçek: "Türkiye'nin Vatan Partisi'ne ihtiyacı var"

Seçimler için geri sayım başladı. Türkiye'nin sorunlarına çözümler sıralayan Vatan Partisi zorlukları aşma konusunda kararlı.



Gündemle ilgili önemli açıklamalar yapan Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, AK Parti hükümetinin tutarlı bir stratejisinin olmadığını ifade etti. Türkiye'nin Vatan Partisi'ne ihtiyacı olduğunu belirtti.



Perinçek, Vatan Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması gerektiğinin önemini de anlattı.



Cumhurbaşkanı adayı Perinçek, 100 bin imza hedefinin aşılacağını da kaydetti.



Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararına tepki gösteren Perinçek, hükümete çağrı yaptı.



Cumhur İttifakı'na Hüda-Par ile ittifak konusunda uyarı da yaptı Perinçek.



Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, terörün Hüda-Par ile değil Suriye ile iş birliği yapılarak bitirileceğini vurguladı.