Perinçek: "Vatan Partisi önümüzdeki yıllarda iktidar olacak"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek Habertürk canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Perinçek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100 bin imzayı toplayacaklarını vurguladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Dr. Doğu Perinçek Habertürk canlı yayınında konuştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imzayı toplayacaklarını vurgulayan Perinçek, üreticiyi ezen sistemin çöktüğüne işaret etti. HÜDA Par ile yapılan ittifaka da tepkiliydi Perinçek.

Perinçek, Türkiye'nin köklü sorunlarını çözecek partinin Vatan Partisi olduğunu söyledi.

Sistemin iki duvarı olduğunu ifade eden Perinçek, bir duvarda Amerika'ya alet olanların diğer duvarda da Amerika'dan korkanları olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin zamanının geldiğini kaydetti.

Perinçek, Türk milletinden yetki istedi.

Perinçek, Meclise ve millete dayanan bir hükümete ihtiyaç olduğunu ifade etti.

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