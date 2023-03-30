Perinçek: "Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV yayınına konuk oldu. Gündemle ilgili önemli açıklamalar yapan Perinçek, Vatan Partisi iktidarında yolsuzluk mahkemeleri kurulacağını ifade etti. Böylece yolsuzluktan elde edilen kazancın hazineye aktarılacağını ifade etti.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi. Gazeteci Fatih Ertürk'ün sorularını yanıtlayan Perinçek, Vatan Partisi iktidarında yolsuzluk mahkemeleri kurulacağını kaydetti.

Perinçek, kurulacak mahkemelerle yolsuzluktan elde edilen kazancın hazineye aktarılacağını ifade etti.

Yolsuzluk Mahkemeleri'ne ilişkin programın yalnızca Vatan Parti'nde olduğunu da vurguladı Perinçek.

Vatan Partisi Genel Başkanı, Cumhur İttifakı'na listelerden dahil olan HÜDA PAR ile ilgili de konuştu. İttifakla ilgili AK Parti'ye karşı ilk tutum alan siyasi olduğunu hatırlattı.

Perinçek, HÜDA PAR'a sessiz kalan MHP'ye tepki gösterdi. "Türk milliyetçisi Amerika'dan korkar mı?" dedi.

Perinçek, hem Cumhur hem de Millet İttifakı'nı çözümsüz olarak niteledi. Vatan Partisi'nin milletin önündeki en büyük seçenek olduğunu vurguladı.

# Doğu Perinçek

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