Perinçek'e hakaret eden imama suç duyurusu!

Aydınlık Gazetesi, İsmailağa cemaatinin liderlerinden Seyfettin İnanç’ın kardeşi Mehmet Bahadır İnanç'ın, FETÖ soruşturmasından arandığını gündeme getirmişti.

Aydınlık Gazetesi'nin "İsmailağa'nın İçinden FETÖ çıktı" manşetinin ardından İstanbul Fatih’te bulunan İsmailağa Camii İmamı Salih Topçu'nun, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e hakaret ettiği ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'na mektup yazan Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, hakaret içerikli ses kaydını da paylaşarak, Ali Erbaş'a çağrıda bulundu. Bursalı, "Diyanet İşleri Başkanlığı’nın söz konusu kişi hakkında idari soruşturma açılmasını ve gerekeni yapmasını talep ediyoruz. İlgili konuşma kaydını ekte iletiyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yazdığı mektubu sosyal medya hesabından da yayınlayan Bursalı'nın açıklamaları şöyle:

Sn. Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı

İstanbul Fatih’te bulunan İsmailağa Camii İmamı Salih Topçu, Rize İlim ve Hizmet Derneği KUBA Mescidi isimli yerde, 14 Şubat 2024 Çarşamba günü katıldığı bir toplantıda, Vatan Partisi Sayın Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek hakkında, “Doğu Perinçek denen dinsiz, derin devletin adamı, din düşmanı, ulan elinden geleni yap, Doğu Perinçek abin de seni kurtaramayacak” gibi ifadeler kullanarak, hakaret içerikli uzun bir konuşma yapmıştır.

Camii İmamlarımız devlet memurlarımızdır. Bir devlet memurunun ve İmamın, geziler ve toplantılar düzenleyerek, bir siyasi parti Genel Başkanına, özellikle de hayatı Türk milletinin önünde olan Sayın Doğu Perinçek’e karşı kullandığı bu ifadeler Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur. Bu nedenle Savcılık katında gerekli suç duyurusu yapılacaktır.

Ayrıca ilgili şahsın açıklamaları ve faaliyeti, kamu memuru olduğu için Ceza Kanunu’nun yanı sıra Memurin Kanunu’na göre de disiplin suçu oluşturmaktadır.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Müslümandır. Genel Başkanımız, Hz. Muhammed’in hayatı ve İslam Uygarlığının büyük birikiminin Türkiye’de ve dünyada anlaşılması için kitapları, makaleleri, konferanslarıyla yarım yüzyıldır emek vermektedir.

Ayrıca Türkiye’de birtakım çevreler tarafından kışkırtılan İmam düşmanlığı, İmam-Hatip düşmanlığı, cami düşmanlığı gibi tertip ve propagandalara karşı kamuoyu önünde her zaman açık tavır alarak Diyaneti ve kurumlarımızı savunmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın söz konusu kişi hakkında idari soruşturma açılmasını ve gerekeni yapmasını talep ediyoruz. İlgili konuşma kaydını ekte iletiyoruz.

İsmailağa Camii İmamı Salih Topçu, Camiisinde görevli bir devlet memuru olmasına rağmen, haftalık gezilerle sürekli şehir dışında cemaat toplantılarına katılıyor. CİMER, Fatih Müftüsü'nden izinli olarak çıktığını söylüyor. Hakkında yüzlerce şikayet var.

Toplantılarında Genel Başkanımız Sn. Doğu Perinçek'i ve çeşitli kişileri hedef gösteriyor ve kışkırtma yapıyor.

Salih Topçu'nun bu faaliyetleri Türkiye'nin iç güvenliğini ve huzurunu tehdit ediyor.

Türkiyemize yönelik operasyonların arttığı, cinayetlerin tertiplendiği, kışkırtmaların körüklendiği bu dönemde, bir devlet memurunun yarattığı bu zaafiyete izin verilemez.