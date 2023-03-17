Perinçek'e Twitter'dan imza çağrısı yaptılar: İşte o isimler
Vatan Partisi Doğu Perinçek'e 100 bin imza için kampanya başlattı. Kampanyaya çok sayıda destek geldi. Desteklerini sosyal medya üzerinden duyuran isimler de oldu. İşte o isimler ve destek mesajları.
GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK
Emperyalizmle mücadele eden Doğu Perinçek’e Cumhurbaşkanlığı adaylığında bir imza ile destek olun. Adres bildirimi için bugün son gün.
GAZETECİ YAZARI FUAT UĞUR
Doğu Perinçek vatansever ve bu topraklara ait dürüst bir lider. Adaylığını her demokrat aydın desteklemelidir bence.
UFUK COŞKUN
Dr. Doğu Perinçek, Amerikan emperyalizmine karşı ülkesinin çıkarlarını savunan bir vatanseverdir. Bence de desteklenmeyi hak ediyor.
ERSOY DEDE
Demokrasinin tecelli etmesini istiyorsanız taşın altına elinizi koyacaksınız.. Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı adayı.. 100 bin imzayla aday gösterilecek.. Gidip imza verin.