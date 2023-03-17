Perinçek'e Twitter'dan imza çağrısı yaptılar: İşte o isimler

Vatan Partisi Doğu Perinçek'e 100 bin imza için kampanya başlattı. Kampanyaya çok sayıda destek geldi. Desteklerini sosyal medya üzerinden duyuran isimler de oldu. İşte o isimler ve destek mesajları.

# vatan partisi # Doğu Perinçek
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Perinçek'e Twitter'dan imza çağrısı yaptılar: İşte o isimler - Resim: 1 1 4

GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK

Emperyalizmle mücadele eden Doğu Perinçek’e Cumhurbaşkanlığı adaylığında bir imza ile destek olun. Adres bildirimi için bugün son gün.

Perinçek'e Twitter'dan imza çağrısı yaptılar: İşte o isimler - Resim: 2 2 4

GAZETECİ YAZARI FUAT UĞUR

Doğu Perinçek vatansever ve bu topraklara ait dürüst bir lider. Adaylığını her demokrat aydın desteklemelidir bence.

Perinçek'e Twitter'dan imza çağrısı yaptılar: İşte o isimler - Resim: 3 3 4

UFUK COŞKUN

Dr. Doğu Perinçek, Amerikan emperyalizmine karşı ülkesinin çıkarlarını savunan bir vatanseverdir. Bence de desteklenmeyi hak ediyor.

Perinçek'e Twitter'dan imza çağrısı yaptılar: İşte o isimler - Resim: 4 4 4

ERSOY DEDE

Demokrasinin tecelli etmesini istiyorsanız taşın altına elinizi koyacaksınız.. Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı adayı.. 100 bin imzayla aday gösterilecek.. Gidip imza verin.