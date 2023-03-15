Perinçek'in adaylığı için aydınlardan imza seferberliği

Üreten Türkiye için Vatan Partisi'nin bütün örgütleri büyük çalışma içinde. Cumhurbaşkanı adaylığı için toplanacak 100 bin imza için çok sayıda kişi çağrı yapmaya başladı.



Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden büyük seferberliğe destek geldi. Genel Başkan Prof. Dr. Tülin Oygür, Perinçek'e imza vermenin vatani bir görev olduğunu ifade etti.



Milat Gazetesi Yazarı Ufuk Coşkun da gönül rahatlığı ile imza vereceğini açıklayan isimlerden oldu. Ayrıca sürecin kolaylaştırılması için de çağrı yaptı.



Seferberliğe inanç önderlerinden destek var. Seçimin çok kritik olduğunu söyleyen Alevi Dedesi Hüseyin Öz, imza kampanyası için büyük gayret içinde olacaklarını ifade etti.





"HERKESİ DE İMZA VERMEYE DAVET EDİYORUM"

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Gürses de 100 bin imza için çağrı yaptı:

- Doğu Perinçek’in adaylığı için imza veriyorum. Herkesi de imza vermeye davet ediyorum.

Siyaset Bilimci ve akademisyen Ali Fuat Gökçe, Perinçek'in önemli bir siyasetçi olduğunu söyleyerek başarılar diledi.



Akademisyen ve köşe yazarı Taceddin Kutay, Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vereceğini açıkladı. Kutay, köşe yazısında Doğu Perinçek'in 15 Temmuz 2016'daki direnişi ve soykırım yalanını bitirmesi nedeniyle Perinçek'in aday olması gerektiğini ifade etti.

- Doğu Perinçek vatansever ve bu topraklara ait dürüst bir lider. Adaylığını her demokrat aydın desteklemelidir bence.

Gazeteci Ersoy Dede de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük seferberliği destekledi:

- Demokrasinin tecelli etmesini istiyorsanız taşın altına elinizi koyacaksınız.. Doğu Perinçek de Cumhurbaşkanı adayı.. 100 bin imzayla aday gösterilecek.. Gidip imza verin. Bu modele yavaş yavaş alışacağız..

Bir çağrı da TV100 Yazarı Fuat Uğur’dan geldi:

- Doğu Perinçek vatansever ve bu topraklara ait dürüst bir lider. Adaylığını her demokrat aydın desteklemelidir bence.

Prof. Dr. Birgül Ayman Güler de Perinçek için imza çağrısı yapanlar arasındaydı. Güler, "Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığına aday olmasını destekliyorum." dedi.