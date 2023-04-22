Perinçek'ten 23 Nisan'da Meclis'i düzeltme vurgusu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Meclis'in açılışının 103. yılında partisinin 23 Nisan Bildirisi’ni açıkladı. Perinçek, "Bugün 23 Nisan'ın devrim bayrağı Vatan Partisi'ndedir." dedi.

- 23 Nisan 1920 Türk Devrimi'nin doruğudur. O gün Anadolu'nun bağrında kurulan devrimci milli hükümet, İstanbul merkezli padişah hükümetine karşı egemenlik mücadelesiyle tarih sahnesine çıktı. Büyük Millet Meclisi hükümeti Kurtuluş Savaşı koşullarında, emperyalizmin işbirlikçilerini iç savaşla bastırdı. İktidarı bütün yurtta savaşa savaşa kazandı. Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yeni bir devlet, yeni bir meclis, yeni bir hükümet kurdu. 23 Nisan 1920 demokrasimizin devrimle kuruluş günüdür. Bugün 23 Nisan'ın devrim bayrağı Vatan Partisi'ndedir.

Perinçek, 1945 sonrasında demokrasinin ABD denetimine girmesiyle ağır darbe aldığını, 1980 sonrasında ise dünya ekonomisiyle bütünleşme adı altında milli egemenliğin tahrip edildiğini belirtti. "Sıcak para komisyoncuları, dolar borsa vurguncuları, büyük faizciler ve tarikat rantçıları egemenliği ele geçirdi." dedi. Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- İsitklal savaşıyla kurduğumuz demokrasimiz 1945 sonrasında Türkiye'nin ABD denetimine girmesiyle ağır darbeler yedi. Demokrasimiz ABD güdümlü 1971,1980,2016 NATO darbeleriyle hasara uğradı. 1980 sonrasında dünya ekonomisiyle bütünleşme adı verilen süreçte milli egemenliğimiz tahrip edildi. Sıcak para komisyoncuları, dolar-borsa vuruncuları, büyük faizciler, tarikat rantçıları egemenliği ele geçirdi. İşçi ve çiftçiden üreticiler kenarlara sürüldü ve ezildi.

PKK ve FETÖ'nün mecliste olduğuna dikkat çeken Perinçek, "TBMM'yi İstiklal Savaşı'nın devrim meclisi yapmak için Türk Milleti'nden yetki istiyoruz." dedi. Perinçek sözlerine şu şekilde devam etti: