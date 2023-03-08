Perinçek'ten 8 Mart mesajı: "Kadın bilinci zorlukları yenme bilincidir"

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Perinçek mesajında, "Kadın bilinci zorlukları yenme bilincidir." ifadelerini kullandı.

Perinçek'ten 8 Mart mesajı: "Kadın bilinci zorlukları yenme bilincidir"
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Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, 8 Mart dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Türk kadını, Türk milletini büyük hedeflere götürecek birikimin, karakterin, ahlâkın, vicdanın temsilcisidir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- Kadın bilinci zorlukları yenme bilincidir.
- Türk kadını, Türk milletini büyük hedeflere götürecek birikimin, karakterin, ahlâkın, vicdanın temsilcisidir. Savaşan, üreten ve yönetendir.
- Güvenle ve umutla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz.
# Doğu Perinçek # vatan partisi # 8 mart dünya kadınlar günü
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