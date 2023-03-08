Perinçek'ten 8 Mart mesajı: "Kadın bilinci zorlukları yenme bilincidir"
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Perinçek mesajında, "Kadın bilinci zorlukları yenme bilincidir." ifadelerini kullandı.
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, 8 Mart dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Türk kadını, Türk milletini büyük hedeflere götürecek birikimin, karakterin, ahlâkın, vicdanın temsilcisidir" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Perinçek şu ifadeleri kullandı:
- Kadın bilinci zorlukları yenme bilincidir.
- Türk kadını, Türk milletini büyük hedeflere götürecek birikimin, karakterin, ahlâkın, vicdanın temsilcisidir. Savaşan, üreten ve yönetendir.
- Güvenle ve umutla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz.
Kadın bilinci zorlukları yenme bilincidir.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) March 8, 2023
Türk kadını, Türk milletini büyük hedeflere götürecek birikimin, karakterin, ahlâkın, vicdanın temsilcisidir. Savaşan, üreten ve yönetendir.
Güvenle ve umutla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz.#8martdunyakadinlargunu