Perinçek'ten Altılı Masa açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 6’lı masanın dağılmasının ardından Ulusal Kanal'a değerlendirmelerde bulundu. Perinçek ABD’nin seçim planının çıkmazda olduğunu söyledi. “Artık Biden Tayfası Tayyip Erdoğan’la yarışı bırakmıştır, kendi aralarında yarışa başlamışlardır” dedi.

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Altılı Masa’nın dağılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğu Perinçek “Altılı Masa dağılmıştır, ABD'nin seçim planı bozulmuştur, Altılı Masa'nın içinde bir rekabet başlamıştır, Altılı Masa'nın tüm partileri krize girmiştir, Türk Milleti'nin önü açılmıştır” dedi.

ABD Planı'na dikkat çeken Perinçek, "Altılı Masa darmaduman oldu, ABD'nin planı bozuldu. ABD'nin planı bozulduğunda yedek planları mevcuttur" dedi.

# Doğu Perinçek # altılı masa

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