Doğu Perinçek'ten Cumhur İttifakına uyarı: "HÜDAPAR ile iş birliği cinayettir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tv100'de yayınlanan Oğuz Haksever ile Günün Gündemi programına katıldı. Perinçek, “HÜDAPAR ile iş birliği bir cinayet ve gaflettir. HDP ile iş birliği de cinayet ve gaflettir” ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek'ten Cumhur İttifakına uyarı: "HÜDAPAR ile iş birliği cinayettir"
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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, tv100'de Oğuz Haksever'in sunduğu Günün Gündemi programında açıklamalarda bulundu.

Perinçek, Cumhur ittifakının HÜDA-PAR ile yaptığı seçim işbirliğini eleştirirken "HÜDA-PAR'la seçim ittifakı gaflettir" dedi. 

 Perinçek'in açıklamaları şu şekilde: 

- Şeyh Said ve Seyit Rıza'yı destekliyor. HDP/PKK'dan program olarak hiçbir farkı yok. Sonuç itibariyle bir bu eksikti meclisimizde. Ne güzel PKK var TBMM'de bir de HÜDA-PAR olsun. Her boyayı boyadık. Destek olmalarına karşı değilim. Her isteyen Cumhur ittifakına destek verebilir. Ama onunla seçim işbirliği seçim ittifakı bir gaflettir ve cinayettir. Bu nedir? Meclise bir tane terör örgütü yetmiyor PKK, öbür terör örgütünü ve onların uzantılarını meclise taşıyalım. İyice meclisin canına okuyalım. Böyle bir şey olmaz.
# hüda par # Doğu Perinçek # vatan partisi
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