Perinçek'ten Erdoğan'a tebrik mesajı: "Türkiye'yi hedef alan küresel plan bozguna uğramıştır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Perinçek'ten Erdoğan'a tebrik mesajı: "Türkiye'yi hedef alan küresel plan bozguna uğramıştır"
Son Güncelleme:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçiler Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. 

Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesaj şu şekilde:

Sayın Recep Tayyip Erdoğan,

Türkiye'yi hedef alan küresel plan bozguna uğramıştır.

Cumhurbaşkanı seçilmenizi kutlar, saygılar sunarım.

Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı

# Doğu Perinçek # vatan partisi # seçim 2023
Bahçeli'den seçim sonrası ilk açıklama Erdoğan'dan seçim sonrası ilk konuşma "Yüzde 25 oranında veri akışı olmuştur" YSK Başkanı Yener açıklama yaptı
Çok Okunanlar
1 Celal Şengör'ün "mutlaka okuyun" dediği kitaplar
2 İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 25 film
3 18 ilde aranacak!
4 Ülkelere göre emeklilik yaşları kaç?
5 İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücretleri 2023