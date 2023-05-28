Perinçek'ten Erdoğan'a tebrik mesajı: "Türkiye'yi hedef alan küresel plan bozguna uğramıştır"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçiler Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.
Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesaj şu şekilde:
Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
Türkiye'yi hedef alan küresel plan bozguna uğramıştır.
Cumhurbaşkanı seçilmenizi kutlar, saygılar sunarım.
Doğu Perinçek
Vatan Partisi Genel Başkanı