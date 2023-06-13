Perinçek'ten hükümete ve milletvekillerine çağrı: "İsveç'in NATO üyeliği veto edilmelidir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yarın (14 Haziran 2023) toplanacak Türkiye-İsveç-NATO zirvesi öncesinde, İsveç’in NATO üyeliği hakkında açıklamalarda bulundu.

Perinçek, şunları belirtti:

"Değerli Basın Mensupları, Değerli Türk Milleti,

Türkiye, İsveç ve NATO yarın, 14 Haziran günü, İsveç’in NATO üyelik sürecini görüşmek üzere toplanıyor. Vatan Partisi olarak hem hükümeti hem de bütün milletvekillerini İsveç’in NATO üyeliğini veto etmeye çağırıyoruz.

NATO ve ABD, Türkiye’ye yönelik tehditlerin kaynağıdır. Bu nedenle NATO’nun genişlemesi, Türkiye’ye tehditlerin ağırlaşması anlamına gelir. Türkiye, kendi eliyle kendi düşmanını büyütemez. NATO’nun genişlemesi, PKK’nın, FETÖ’nün çıkarınadır. Özellikle Doğu Akdeniz ve Ege’de devletimizin aleyhinedir.

Türkiye’yi düşünen, NATO’ya omuz vermez. NATO demek, 12 Mart, 12 Eylül, 15 Temmuz demektir.

Hükümet, ABD’nin değil, Türkiye’nin güvenliğini düşünsün.

Milletvekilleri, NATO’nun değil, Türk Milletinin vekili olsun.

NATO’ya, ABD’ye boyun eğen Hükümet, oy veren Meclis istemiyoruz.

Türk Milletine saygılarımıza bildiririz."