Perinçek'ten o karara tepki: "AYM üyelerini istifaya çağırıyoruz"

Anayasa Mahkemesi bu çoğunluk kararıyla Mehmetçiğe ihanet etmiştir. PKK'ya devlet kaynağı sağlamıştır.



Karara oy veren üyeler hukuk dışına çıkmıştır ve ABD planlarında rol almıştır. Bu tutumları hukukla, yargıç kimliğiyle, vatanseverlikle bağdaşmaz. Onları istifaya çağırıyoruz.