Perinçek'ten o karara tepki: "AYM üyelerini istifaya çağırıyoruz"
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hesaplarına konulan bloke kararına kaldırdı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'nin hazine yardımı blokesinin kaldırılması yönünde oy veren AYM üyelerini istifaya çağırdı.
HDP'nin hesaplarına konulan bloke kararı kaldırıldı. Karar sonrası terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP 539,5 milyon TL hazine yardımı alabilecek.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'nin hazine yardımı blokesinin kaldırılması yönünde oy veren AYM üyelerini istifaya çağırdı.
"PKK'YA DEVLET KAYNAĞI SAĞLAMIŞTIR"
Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Anayasa Mahkemesi bu çoğunluk kararıyla Mehmetçiğe ihanet etmiştir. PKK'ya devlet kaynağı sağlamıştır.
- Karara oy veren üyeler hukuk dışına çıkmıştır ve ABD planlarında rol almıştır. Bu tutumları hukukla, yargıç kimliğiyle, vatanseverlikle bağdaşmaz. Onları istifaya çağırıyoruz.
Anayasa Mahkemesi bu çoğunluk kararıyla Mehmetçiğe ihanet etmiştir. PKK'ya devlet kaynağı sağlamıştır.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) March 9, 2023
Karara oy veren üyeler hukuk dışına çıkmıştır ve ABD planlarında rol almıştır. Bu tutumları hukukla, yargıç kimliğiyle, vatanseverlikle bağdaşmaz. Onları istifaya çağırıyoruz.