Perinçek'ten Oğan'a milliyetçilik dersi: "Düşman yaratma peşindesiniz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, milliyetçi vatandaşların oylarını aldığını öne süren Sinan Oğan'a canlı yayında milliyetçilik dersi vermişti. Oğan, Türkiye'nin güvenliğinde tehditleri görmezden gelirken Perinçek, emperyalizmin soykırım yalanını AİHM'de nasıl çürüttüğünü hatırlatmıştı.

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ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a milliyetçilik dersini böyle vermişti Vatan Partisi Genel Başkanı...

Sinan Oğan, seçim sonrası açıklamalarında milliyetçi vatandaşların oylarını aldığını öne sürdü. Oğan'ın milliyetçilik üzerine yaptığı açıklamalar akıllara, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek ile olan yayını getirdi. Vatan Partisi Genel Başkanı milliyetçi tavrın esaslarını Oğan'a anlatmıştı.

Doğu Akdeniz'deki tehditlere dikkat çeken Perinçek, Oğan'ın müttefik değil düşman yaratma peşinde olunduğunu ifade etmişti.

Perinçek, Oğan'ın Kırım konusunda Rusya'yı hedef alan açıklamalarına da tepki göstermişti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Oğan'ın görüşlerinin Türk Milliyetçiliğiyle ilgisi olmadığını söyledi. Kışkırtıcı açıklamalarına karşı, Perinçek-İsviçre davasını da hatırlattı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # Doğu Perinçek # Sinan oğan

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