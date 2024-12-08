Perinçek'ten soruşturma iddialarına yanıt: "Bütün fikirlerim Türkiye'nin güvenliği cephesindendir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Gazeteci Gürkan Hacır'ın sunduğu TV 100'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk olmuş, burada Suriye'de yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Perinçek konuyla ilgili Ulusal Kanal ekranlarından açıklama yaptı.

Doğu Perinçek şunları söyledi:

- Soruşturmanın başlatıldığını daha bilmiyoruz. Bir haber ajansı, İstanbul Başsavcılığ'ının dün benim TV100'de Suriye'deki gelişmelerle ilgili yaptığım açıklamadan dolayı soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ben orada fikirlerimi açıkladım. O haber ajansının kaynağı ne kadar doğru? Onu bilmiyoruz. Bu konuda şüpheliyim. Çünkü hukuktan anlayan, hukuka bağlı vicdanı olan bir başsavcının o söyleşi hakkında soruşturma açması hiç beklenecek bir olay değil. O yüzden kuşkuluyum. Ama madem bu konuyu sordunuz, TV100'de Sayın Gürkan Hacır’ın programında, saat 21.00 ile 22.00 arasında bana Suriye’deki olaylarla ilgili, daha doğrusu ABD ve İsrail’in Suriye’ye karşı açtığı savaşın seyriyle ilgili sorular yöneltildi. Ben de yanıt verdim. Ben Türkiye’nin güvenliği cephesindeyim. Bu soruşturmanın gerekçesi nedir bilmiyorum. Ama hiçbir gerekçe de yoktur. Benim dün akşam yaptığım konuşma 1 milyon 200 binin üzerinde bir görüntülenme aldı Twitter'da. Halkın da desteğini almıştır. Türkiye’nin güvenliği açısından yapılan bir duruştur ifade ettiklerim. O bakımdan ben Türk yargıçlarına güveniyorum. Benim konuşmamda en küçük bir suç unsuru yoktur. Burada eğer soruşturma açıldıysa, bir kovuşturmaya yer olmadığı yani takipsizlik kararı verileceğinden de eminim. Çünkü Türkiye’nin savcılarına güveniyorum. İsrail de Suriye'nin parçalanması girişiminde kendi kara insanlık düşmanı bayrağını açarak o girişimdeki konumunu itiraf etmiş oldu. O nedenle AK Parti iktidarını uyarıyorum, bu ABD ve İsrail operasyonlarında kesinlikle Türkiye'nin bir yeri rolü olamaz. Ayrıca TSK'nın Suriye topraklarındaki PKK/PYD devletçiği kurmasına silahla müdahele etmesini Vatan Partisi olarak destekliyoruz. PKK ve YPG'nin oralarda devletçikler kurma girişimine karşı silahla mücadelede bulunması Türkiye'nin güvenliğine hizmet eder. ABD ve İsrail'in girişimleri bölge ülkeleri tarafından bozguna uğratılacaktır.