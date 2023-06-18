Perinçek'ten "tasarruf" yorumu: "İthal bürokratlarla küresel efendilere kaynak transferi yapılır"



Tasarrufun kaderinin Merill Lynch ve Goldmann Sachs’tan ithal edilen bürokratlara elinde olduğunu söyledi. AK Parti’nin girdiği yeni ekonomik yönelimi eleştirdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın CNN Türk yayınındaki tasarruf vurgusunu ve ekonomi modeli üzerine değerlendirmeler yaptı. Aydınlık Gazetesindeki “Hoş geldin tasarruf” başlıklı makalesinde Perinçek, tasarrufun yatırıma değil küresel efendilere aktarılacağını vurguladı. Nedenini ise Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’lı yeni programına bağladı.

Sayın Cevdet Yılmaz’ın ısrarla tasarruf vurgusu yapması dikkat çekiyor. Ancak bu tasarrufun kime kaynak olacağını Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ın siyasetleri belirleyecek. Tasarrufun Türkiye’de yatırıma değil, dışa kan kaybına dönüşeceğini tahmin etmek zor değil.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yatırımın ve istihdamın büyütülmesi için tasarrufun artırılmasına ve kaynakların verimli kullanılmasına vurgu yaptı. Perinçek ise AK Parti’deki tasarruf vurgusunun “yeni bir olay” olarak değerlendirdi. Vatan Partisi Genel Başkanı sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ”yatırım, istihdam, üretim, ihracat” siyasetine getirdi.

Geçen dönemde AK Parti’ye “tasarruf olmadan yatırımın kaynağı nedir” sorusunu yönelttiklerini hatırlatan Perinçek, Vatan Partisi’nin programının “Tasarruf, yatırım, istihdam, üretim ve hakça bölüşüm” olduğunu ifade etti. Perinçek ihracat odaklı Turgut Özal programının devamı olduğunu söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye’nin iç tasarruflarının Avrupa ve ABD bankalara yatırıldığını vurguladı. Yurtdışı banka hesaplarındaki 500 milyar dolara değindi.

İşte burada Vatan Partisi’nin Üretim Devrimi Programı ile AK Parti yönetiminin uyguladığı program arasındaki fark ortaya çıkıyor.

Vatan Partisi, yabancı bankalardaki Türklere ait 500 milyar doları devletin otoritesini kullanarak, Türkiye’ye getirtmeyi ve yatırım sermayesine dönüştürmeyi öngörüyor. 500 milyar dolar, yine sahiplerinin, ama Türkiye’de üretilmiş olan bu servet, Türkiye’de yatırılacak, milyonlarca insanımız iş sahibi olacak, üretim büyüyecek ve hakça bölüşülecek.

AK Parti iktidarı ise, Türkiye’de üretilen 500 milyar dolarlık değerin yabancı bankalara yatırılmasını seyretmiş, bugün de seyrediyor. Bu büyük servetin önemli bir kısmı iktidar sahiplerine ve çevresine ait. Çünkü Türkiye’nin son 21 yıldaki tasarrufu büyük ölçüde onların ellerinde toplandı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın sözlerini hatırlatan Perinçek, AK Parti’nin Babacan Davutoğlu programına dönme kararında olduğunu belirtti.

2017 sonrasında Berat Albayrak döneminde, sıcak para peşinde koşmaktan vazgeçildiği söylendi. Şimdi Hazinenin başına geçirilen Mehmet Şimşek, “küresel normların uygulanacağını” ve “ekonominin rasyonaline dönüleceğini” söylüyor. “Dönme” eylemine dikkat! Babacan ve Davutoğlu Programına dönme kararı açıklanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vurguladığı tasarrufun kaderinin Merill Lynch ve Goldmann Sachs’tan ithal edilen bürokratlar elinde olduğunu vurguladı Perinçek. “İthal edilen bürokratlarla küresel efendilere kaynak transferinden başka bir icraat yapılamaz. O bürokratları Türkiye Hazinesinin ve ekonomisinin başına getirenler, ne yaptıklarını bilmiyor olamazlar. Çünkü daha önce de bunu yaptılar” ifadelerini kullandı.