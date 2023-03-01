Perinçek: "ABD tertibi yeni hükümet mimarisiyle bertaraf edilir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

Perinçek, Depremin ardından “devlet yok” propagandasının eylem aşamasına geçtiğini söyledi:

- Herkes hükümetin istifasını talep edebilir ama yaşadığımız olayın farkında olmamız gerekiyor Türkiye'nin önündeki tehditleri görmek için burada düğmeye basıldığı saptaması tarihi önemdedir.

- Depremden sonra tanık olduk Atlantik güçleri eylem aşamasına geçtiler hükümet istifa sloganlarının artırılması aslında bir eylem aşamasına çağrı propagandada eyleme yönelik adımlar atıldığını görüyoruz.

Perinçek, ABD tarafından düğmeye basıldığını işaret etti. ABD tehdidini gözler önüne seren Batı basınındaki haberlerden örnekler verdi:

- 1 Ocak da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Foreign Policy dergisi bir kapak haberi yayımladı o kapak haberinde Türkiye’de seçimlerde kan banyosu olacağı ifade ediliyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı ben Türkiye’de bir kan banyosu tertipliyorum diyor. STERN DERGİSİ…Almanya’nın dergisi de diyor ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bir takım yangınları ve kışkırtmaları çıkarıyor.

ABD tertibini saptamanın önemli olduğunu söyleyen Perinçek, Fenerbahçe maçına seyirci yasağı verilmesini de değerlendirdi:

- Fenerbahçe seyircisine yasaklayınca siz halkın bir yerde toplanmasından çekiniyorsunuz tertibin uygulanmasını istediği bir durum halka güvenmeyen futbol seyircisine güvenmeyen bir duruma giriyor o seyirciyle duygudaş olunabilir o seyirciyle milli duygular kurulabilir. Elbette devletin yaptırım kuvvetli gerekli olabilir devletin yaptırım gücü ancak zamanında ve yerinde kullanıldığı zaman etkili olur.

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir tarafta milli güçlerin bir tarafta ise ABD ve kaos seçeneklerinin olduğunu belirtti. “Atlantik Tayfasının seçimi kazanması durumunda iktidar ortakları, FETÖ ile HDP/PKK’dır” dedi:

- Biz hüküm giymiş olan KHK’lıları tekrar alacağız ve devlet içerisine yerleştireceğiz. Programlarında bu var fetö Nato generallerini çıkartıp TSK’nın içerisine koyabilir misiniz? Polisten tasfiye edilmiş 30 bin FETÖ bağlantılıyı emniyetin içine yerleştirebilir misiniz buradan bir kaos çıkar.

Türkiye’nin kaos planına ve ABD tehdidine karşı çözümsüz olmadığına dikkat çeken Perinçek, seçimden önce yeni bir hükümet mimarisi kurulması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrı yapan Perinçek, ABD tertibine karşı kurulacak hükümetin Türkiye’yi beraber yöneteceğini kaydetti:

- AK parti 21 yıl geçti 21 yıldır AK Parti seçimleri kazanıyor 21 yılda geçerli olan bir model var. 22. yılda 21 yılın modelinin geçerli olmadığını saptamak kadar önemli bir şey yok. Bu yeni hükümet mimarisi Türkiye'nin milli güçlerini birleştirecek olan merkezi milli güçlerin bir araya gelmesidir ak parti mecliste çoğunluk olarak cumhurbaşkanımızın partisi olarak ana güç durumundadır MHP ve Vatan Partisi böyle bir hükümetin temel ortakları durumundadır ve bu yeni hükümette destekçiler ve onu güdenler olamaz. Vatan partisi bu konuda görevlere hazırdır bir tek vatan partisi türkiyenin önüne bir çözüm getirmektedir.

Perinçek, kurulacak ortak hükümetin seçimleri de kazanacağını ifade etti.