PKK, CHP’ye “eş başkanlık” rotası çizdi.



Terör örgütü PKK/KCK elebaşı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran CHP’nin belediyelerde de eş başkanlık sistemine gitmek zorunda kalacağını savundu.



CHP’nin iç polemikler ve koltuk kavgalarıyla tamamladığı kurultay süreci terör örgütüne umut verdi. Terör örgütü elebaşı Bese Hozat CHP’den beklediği yeni programa vurgular yaptı.



Hozat, CHP’ye PKK elebaşı Abdullah Öcalan için “tecride karşı duruş” sinyali de gönderdi.