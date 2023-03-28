PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha: "HDP'nin tutumunu önemli buluyoruz"

CHP’ye PKK kanadından bir destek daha geldi. Bölücü terör örgütü PKK'nın ele başlarından terörist Bese Hozat, Yedili Masa'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin, "HDP'nin tutumunu değerli ve önemli buluyoruz. Kürt toplumunun da beklentisi budur" ifadelerini kullandı.

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Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek geldi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat, 14 Mayıs seçimlerine yönelik itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

PKK’nın yayın organına konuşan terörist Hozat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin, "HDP'nin tutumunu değerli ve önemli buluyoruz. Kürt toplumunun da beklentisi budur" dedi:

- HDP'nin aday çıkarmama tutumu HDP'nin ilkesel yaklaşımına uygun bir tutumdur. Bu anlamda biz bu tutumu değerli ve önemli, anlamlı buluyoruz. Bu tutumu da seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Sonrasında da çeşitli değerlendirmeler oldu. İleride kime destek vereceklerini de belirttiler. Kürt toplumunun da beklentisi budur.

 Yaptığı açıklamada PKK’nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıkladı:

- Seçimler bitene kadar askeri eylemlerimize son verme kararı aldık.
# pkk # hdp # kemal kılıçdaroğlu # chp

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