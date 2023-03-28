PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha: "HDP'nin tutumunu önemli buluyoruz"

Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek geldi.



Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat, 14 Mayıs seçimlerine yönelik itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.



PKK’nın yayın organına konuşan terörist Hozat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin, "HDP'nin tutumunu değerli ve önemli buluyoruz. Kürt toplumunun da beklentisi budur" dedi:

- HDP'nin aday çıkarmama tutumu HDP'nin ilkesel yaklaşımına uygun bir tutumdur. Bu anlamda biz bu tutumu değerli ve önemli, anlamlı buluyoruz. Bu tutumu da seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Sonrasında da çeşitli değerlendirmeler oldu. İleride kime destek vereceklerini de belirttiler. Kürt toplumunun da beklentisi budur.