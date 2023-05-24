PKK ve HDP Kılıçdaroğlu için seferber oldu

PKK yöneticileri 28 Mayıs'a odaklandı. Açıklamalarda çağrılar, "Kılıçdaroğlu için sandığa" mesajlarıyla veriliyor... Millet ittifakının açıklamaları ve PKK'dan gelen talepler, yine ortak noktada buluşuyor. Yani, Millet ittifakı gizlemeye çalışsa da, bölücülük programı yine sahnede...

Seçim sürecinde peş peşe yayınladıkları videolarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık olarak Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiler. Süreç planladıkları gibi gitmeyince başarısızlık itirafları geldi. Bölücülükte yeniden uzlaşı sağlanınca 2. tur için yine adayımız "Kılıçdaroğlu" dediler.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP/PKK ile ortaklığı perdelemeye çalışsa da, yapılan açıklamalar gerçeği gözler önüne seriyor.

Terörist elebaşları Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Remzi Kartal....Erdoğan'ı devirmek için ortak açıklamalar yapan sözde PKK yöneticileri 14 Mayıs'a kadar Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu çağrılara sessiz kaldı. PKK'dan gelen desteği kucakladı.

CHP, adeta HDP'lileşti...HDP'nin açıkladığı 'Demokratik Tutum Belgesi' bunun bir kanıtı niteliğindeydi. Belgedeki birçok madde ve talep, CHP'nin son yıllardaki program ve açıklamalarında yer almasıyla dikkat çekiyor.

Yerel yönetimlere özerklik şartı ile ilgili PKK ile aynı açıklamaları yapan CHP...

Türkiye'nin güvenlik tedbirlerine de karşı çıktı, koruculuğun kaldırılmasını talep etti. PKK kontrolündeki HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkan CHP, yargı bağımsızlığını getireceğini iddia etti.

Millet İttifakı, ikinci turda Kandil'den gelen desteği perdelemeye çalışsa da, bölücü terör örgütü yöneticileri 28 Mayıs için, Kılıçdaroğlu'nu açıktan destekliyor. PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç ikinci tur için bir kez daha Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Son olarak HDP’nin İstanbul il örgütü, seçimin ikinci turu için Kılıçdaroğlu'na destek videosu yayınladı. Videoda PKK'nın kurucuları arasında yer alan Sakine Cansız'ın fotoğrafının yer alması da dikkat çekti.