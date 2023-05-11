PKK/HDP ile uzlaşının ipuçları: Çandar'dan "özerklik ve mutabakat" itirafı

PKK uzantısı Yeşil Sol Parti’nin vekili adayı Cengiz Çandar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun anayasayı değiştirmeye mecbur olduğunu söyledi. Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini dile getiren Çandar, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir mutabakatta anlaştıklarının da altını çizdi.

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PKK uzantısı Yeşil Sol Parti’nin vekil adayı Cengiz Çandar, terör örgütü PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdikleri destek ve seçim sonrasına ilişkin konuştu.

Çandar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile bir mutabakat ortaya koyduğunu söyledi.

Uzlaşılan maddelerin ipuçlarını da veren Çandar, Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini açık açık itiraf etti.

Çandar, bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu söyledi. “Yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmek de bizim önemli bir rolümüz olur.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# cengiz çandar # kemal kılıçdaroğlu # Yeşil Sol Parti

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