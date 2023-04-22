PKK'nın elebaşı Salih Müslim'den itiraf gibi açıklama

Terör örgütü PKK elebaşlarından Salih Müslim, itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. Özgürleşmeleri için hükümetin seçimi kaybetmesi gerektiğini söyleyen Müslim, "Bir an önce kurtulsak iyi günler bizi bekliyor diye düşünüyorum" dedi.

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Operasyonlarda beli kırılan PKK umudunu seçime bağladı. Terör örgütü ele başlarından Salih Müslim'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede attığı kararlı adımlardan yıprandıklarını vurgulayan teröristbaşı Müslim, hükümetin kaybetmesi halinde "özgürleşeceklerini" iddia etti.

Müslim, Azez'de, Afrin'de zor durumda olduklarını tepelerinde sürekli dronların uçtuğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından ilk tebrikler Kandil'den gelmişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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