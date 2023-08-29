PKK'nın siyasi kolu kapatılmaya karşı önlem alıyor! HDP'nin içini boşaltıp Yeşil Sol Parti'ye yığınak yapıyorlar

PKK'nın siyasi ayağı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 4. Olağanüstü Kongresini gerçekleştirdi. Anayasa Mahkemesi'nin kapatmakta ayak dirediği HDP, yeni faaliyetlerini Yeşil Sol Parti altında yürütmeye devam edeceğini belirtti.

HDP KAPATILMAYA KARŞI YEDEK PLANINI BEYAN ETTİ

HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuşma yapan eski Eş Genel Başkan Mithat Sancar, HDP'nin önümüzdeki dönemde Yeşil Sol Parti adıyla siyasetlerini devam ettireceğini beyan etti. Mithat Sancar kongrede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

- Bundan sonra birikimimizi, mücadele tecrübemizi ve güçlerimizi Yeşil Sol Partiye yığacağız ama ruh olarak da kurum olarak da buradayız, HDP’deyiz. HDP’nin ruhu başka yerlerde yeniden doğmayı başaracak şekilde güçlüdür, köklüdür ve onu savunanların inancıyla büyüme konusunda en ufak bir sıkıntıya asla gelmeyecektir.

Yine aynı kongrede çeşitli konuşmalarda Yeşil Sol Parti'nin PKK siyasetlerinin yeni merkezi olduğu belirtildi.

KONGREDE ÖCALAN VURGUSU

Kongrede yapılan konuşmalarda dikkat çeken bir diğer husus da sık sık terörist başı Abdullah Öcalan'ın tecritte olduğu iddiasının dillendirilmesi oldu. Mithat Sancar ve Pervin Buldan yaptıkları konuşmada Abdullah Öcalan'dan "sayın" diye bahsetti. Abdullah Öcalan'ın sözde tecritte bulunmasının "Kürt sorununun barışçıl çözümünün önünde engel teşkil ettiği" iddiası da bir diğer dikkat çeken söylem oldu. Yeşil Sol Parti ve HDP'nin PKK terör örgütünün politikalarını siyaset sahnesinde savunmaya devam edeceklerine ilişkin sinyaller kongrede gerçekleşen konuşmalarda verildi.

VATAN PARTİSİ TEPKİ GÖSTERDİ

HDP'nin kongresinde yapılan konuşmalar ve HDP'nin Yeşil Sol Parti üzerinden PKK siyasetlerini devam ettirme çabasına Vatan Partisi'nden tepki geldi. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılması davasını sonuçlandırmamasını eleştiren Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, HDP'nin kapatılmamasının bir "devlet zaafı" olduğunu belirtti. Bursalı, bu zaafın bedelinin Mehmetçik'in ve Türk Milletinin ödediğini belirtti.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- HDP/PKK 27 Ağustos’ta Kongre yaparak, partinin içini boşalttı. Anayasa Mahkemesi “yoğun iş yüküyle” uğraşırken PKK’nın organı, yeni Partisine geçiş planını yaptı. HDP'nin kapatılmaması bir devlet zaafıdır ve güvenlik sorunudur. Bu zaafın bedelini Milletimiz ve Mehmetçik ödüyor!

- Kongre oyunlarıyla, isim değişiklikleriyle hukuku atlayamazlar. HDP de,yedek partileri de kapatılacak. Türkiye'de teröre özgürlük yok. İktidar-muhalefet aynı çizgide, HDP ve türevlerinin devamından yana. Vatan Partisi, bu zaafa son verecek tutarlı ve kararlı tek Partidir.