PKK'nın yeni partisi sahnede

Diyarbakır’da Yeşil Sol Parti’nin seçim bürosu açılışında konuşan HDP Milletvekili Remziye Tosun'un, "14 Mayıs seçimlerini kazananlar Kürt kadınları olacak. İran, Irak, Suriye Kürdistan’ı Ortadoğu’da kazanacak." şeklindeki ifadesi üzerine polis amiri ses aracındaki megafonla müdahale etti.

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Terör örgütü PKK'nın yeni siyasi kolu Yeşil Sol Parti'nin akşam saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Şehitlik semtinde seçim bürosunun açılışı yapıldı. Açılışa siyasi parti temsilcileri ve HDP’liler katıldı. Toplanan grup, Kürtçe sloganlar atarak meşale yaktı. Polisin yoğun önlem aldığı seçim açılışında zaman zaman gerginlik yaşandı. Seçim bürosu açılışında konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, 14 Mayıs’ta üstün olacaklarını belirterek, "14 Mayıs seçimlerini kazananlar Kürt kadınları olacak. İran, Irak, Suriye Kürdistan’ı Ortadoğu’da kazanacak, Kürt kadınları olacak” dedi.

'POLİSTEN UYARI'

​Bunun üzerine bölgede önlem alan polis tarafından müdahale edildi. Polis amiri ses aracındaki megafonla yaptığı uyarıda, konuşmaların yapılması halinde müdahale edileceğini bildirdi. Uyarının ardından konuşmalar sonlandırılırken, meşale yakan partililer, slogan atıp halay çektikten sonra dağıldı.

Polisin bölgede tedbiri devam ediyor.

Kaynak: DHA

# hdp # HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun # diyarbakır
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