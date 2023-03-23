PKK'nın yeni partisi belli oldu

PKK'nın siyasi ayağı HDP'den yeni parti açıklaması geldi



HDP Eş Başkanı Mithat Sancar CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV'de yaptığı açıklamada HDP'nin kapatma durumuna karşı seçimlere Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurdu.



Sancar açıklamasında "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net." ifadelerini kullandı:

- Seçim süreci çok mühim. Bu iktidar değiştiğinde demokratik dönüşüm yakalanabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz. Böyle bir güçten yoksun bırakma hakkımız, şansımız yok. Yeşil Sol Parti'yle seçime gireceğiz.