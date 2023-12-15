Ankara’da Belediye Şirketine Ceza Üstüne Ceza! Utku Reyhan Sordu: Kendi Şirketiniz Olsa...

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan, “PORTAŞ” şirketinin yönetim kuruluna yönelik önemli bir detay ortaya çıkarttı.

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 Reyhan, Ankara Büyükşehir belediyesine ait şirketin yönetim kurulunda İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu’nun olduğunu açıkladı. Reyhan, konuya ilişkin açıklamasında “kendilerine yakın insanlara nasıl maaş bağladıklarını gösteren örnek” yorumunu yaptı.

Siyaset gündeminde liyakat tartışmaları gündemdeyken Ankara Büyükşehir Belediyesindeki atamalara ilişkin önemli bir detay ortaya çıktı.

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan, Ankara Büyükşehir belediyesine ait “PORTAŞ” şirketinin yönetim kurulunda görev yapan bir isme mercek tuttu.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu’nun asfalt ve inşaat şirketinin yönetim kurulunda görev yaptığını ortaya çıkartan Reyhan, detayları Ulusal Kanal’a anlattı.

Reyhan, CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştiralarınde liyakat dışı onlarca ismi tespit ettiklerine dikkat çekti.

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, PORTAŞ adlı şirketin amaç dışı faaliyetlerinin olduğunu da söyledi.

Ayrıca Reyhan, Vatan Partisi’nin belediyeciliğinin “rant” sistemine dönüşen anlayışı değişeceğini belirtti.

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