Prof. Dr. Özcan Yeniçeri: "Perinçek Cumhurbaşkanlığı adaylığını en fazla hak eden liderdir"

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ve Can Karadut'un sunduğu Ulusal Özel’ programına katılan Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı Adaylığı için imza çağrısı yaptı.

Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, çağrısında şu ifadeleri kullandı:

- Ne kadar çok farklı renk, farklı iddia, farklı tez, farklı strateji üreten kişi varsa ülke için onların halkın önüne çıkması gerekiyor. Halkın önünde kendi fikirlerinin karşılıklarını bulması gerekiyor. Bu işin demokratik sürecin gelişmesi açısından bu zorunlu ve gerekli. Bir defa bunun altını çizmek gerekir. İkinci konu Doğu Perinçek noktayı nazarından ele alındığında ise Doğu Perinçek siyasette veya sosyal hayatta bir iddia, bir tez, bir ideal bir iddia sahibi olan bir şahsiyettir. Yani görüşlerine katılmayabilirsiniz. Tartışılır bulabilirsiniz. Ama neredeyse o otuz senedir, kırk senedir hatta elli senedir bütün varlığıyla bir iddianın peşinden giden isimdir. Bu çok önemlidir. Yani aslında siyaset iddia sahibi olanlarla iddia sahibi olmayanlar arasında yürütülen bir süreç olmasın olması gerekirken maalesef hem iddia sahibi olan hem de o iddiası uğruna hapishanelerde yatmayı göze alan mücadele eden ve sürekli onun topluluk tarafından anlaşılması için elinden gelen gayreti sarf eden bir kimlik ve kişiliktir.